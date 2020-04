3 Cara Memunculkan Inner Beauty untuk Melengkapi Kecantikan Fisik Anda, Ini Caranya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bagi banyak wanita, kecantikan tak hanya soal fisik. Namun adanya inner beauty juga sangat penting.

Pertimbangannya, kecantikan tak melulu soal fisik karena kecantikan fisik sejatinya akan memudar seiring berjalannya waktu. Ada yang lebih abadi dari itu yaitu kecantikan dari dalam atau Inner Beauty.

Semua orang, baik wanita maupun pria tentu memilikinya selain fisik menawan, tapi tak semuanya bisa memancarkan inner beauty. Untuk bisa mencapainya, pahamilah maknanya agar inner beauty Anda semakin terpancar.

Sebuah jurnal penelitian berjudul inner beauty — The Friendship-Hypothesis karya DR Lisa Schmalzried, mengungkapkan beberapa teori dari para filsuf tentang apa itu inner beauty.

Plato menggagas bahwa inner beauty mendefinisikan orang cantik karena moralnya yang baik.

Sedangkan bagi filsuf lain seperti Reid atau Gaut, inner beauty tak hanya tentang kebaikan moral tapi juga terkait erat dengan kecerdasan, selera humor, dan optimisme yang dimiliki seseorang.

Lebih lanjut lagi Schmalzried dalam jurnalnya menyebutkan beberapa variabel lain untuk dapat mendefinisikan inner beauty.

Memang inner beauty berkaitan erat dengan moral yang dilakukan seseorang tetapi niat di baliknya juga menentukan inner beauty itu sendiri.

Immanuel Kant, seorang filsuf jerman berpendapat jika seseorang memiliki moral yang baik hanya karena ingin terlihat cantik dan tidak dengan tulus melakukannya, maka orang tersebut bukanlah orang yang memiliki inner beauty.

Pendekatan yang lebih modern sering mengaitkan inner beauty dengan ungkapan “beauty is in the eye of the beholder” yang berarti kecantikan, termasuk kecantikan dari dalam bersifat subjektif.