Bawa Kabur Mobil Gusti Nova ke Kaltim, Tiga Pelaku Diamankan Polda Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Petugas Unit 2 Opnal Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalsel menangkap Taufik (35) warga Jalan AM Sangaji, Gang Family, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir.

Selain Taufik, polisi juga membekuk Suparto (51) warga Jalan Martapura Lama, Komplek Graha Sejahtera, Blok Sejahtera 2, Kelurahan Sei Lulut, Kecamatan Sei Tabuk Kabupaten Banjar.

Kemudian Syaifullah (43) warga Jalan Martapura Lama, Komplek Graha Sejahtera, Blok G Kelurahan Sei Lulut, Kecamatan Sei Tabuk Kabupaten Banjar, Selasa (31/3).

Ketiganya diamankan di satu lokasi di Banjarmasin karena diduga kuat melakukan aksi penipuan dan atau penggelapan.

Akibartnya satu buah mobil Toyota Sienta warna putih milik korban Gusti Nova Indah Lestari, (36) warga Jalan Ramin 1, Komp BIP, Rt 14, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan sempat dibawa kabur.

Keterangan dihimpun kronologis kejadian beberap waktu lalu Gusti Nova Indah ingin take over mobil tersebut kepada Suparto dan Syaifullah melalui sebuah bank, namun sebelum proses take over terjadi keduanya langsung membawa kabur mobil korban dan mobil itu langsung di jual Taufik ke Samarinda, Kaltim.

Oleh korban kemudian diaporkam ke aparat kepolisian dan mendapatkan laporn petugas pun melakukan penuydikan dan akhirnya melakukan penangkapam terhadapSuparto dan Syaifullah.

Dalam pengembangkan petugas akhirnya mengamankan Taufik karena diduga berperan sebagai pendanaan.

Bahkan kabarnya pelaku telah menggelapkan 9 (sembilan) unit mobil lintas Provinsi Kalsel-Kaltim.

Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Kombes Sugeng Riyadi melalui Kasubdit 3 Jatantas Kompol Riza Mutaqin , Jumat (3/4) siang mengiyakan pihaknya telah mengamankan ketiganya.

"Ia sudah di sel Tahti Polda Kalsel. Sementara masih satu korban," paparnya.

Modusnya yakni dengan cara terima take over kemudian langsung dilarikan ke wilayah Kaltim. Menurutnya pelaku ada yang bertugas sebagai pendana, pencari mobil. Ada yang berupaya gunakan pemalsuan identtas.(banjarmasinpost.co.id/dwi)