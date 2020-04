Libur Kompetisi, inilah Tips Jaga Stamina Tubuh ala Kapten Liga Tiga Peseban

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tak ada pertandingan sepakbola tidak membuat pemain Peseban bersantai-santai.

Meski beberapa stadion di Banjarmasin ditutup akibat wabah corona, tidak menyurutkan semangat latihan pemain Peseban.

Tak ada latihan khusus di lapangan, tetapi para pemain tetap rutin berolahraga secara individu untuk menjaga stamina tubuhnya.

Seperti yang dikatakan Deny (26), Kapten Liga Tiga Peseban, ia tetap rutin berolahraga dan menjaga pola makannya.

• Pedagang E-Commerce Banjarmasin Banjir Orderan di Tengah Ancaman Covid-19

• UPDATE Corona Italia, 1 Juta Pesepak Bola dan 12 Ribu Klub dalam Zona Merah

Hal ini dilakukan agar stamina tubuhnya tetap terjaga dan seimbang.

Saat ditemui wartawan BPost, ia membagikan beberapa tips menjaga stamina tubuh melalui olahraga antara lain push up, back up, dribbling, warming up, dan lainnya.

"Tiap hari saya rutin berolahraga meski tidak ada kompetisi. Karena apabila tubuh tidak dijaga, nanti akan susah beradaptasi ketika turun kembali ke lapangan, " ucap pria berbaju hitam itu.

Selain itu, menurutnya menjaga pola makan juga penting dalam menjaga stamina tubuh bagi atlet.

Meskipun tidak ada kompetisi, Deny tetap menjaga pola makan seperti hari-hari biasanya.

"Saya menjaga pola makan dengan cara mengurangi konsumsi nasi. Nasi diganti kentang, ubi, roti gandum, atau beras merah, " ucap Deny, Kapten Liga Tiga Peseban ini.

Menurut atlet bola Banjarmasin ini, kentang, ubi, roti gandum, dan beras merah cocok dikonsumsi sebagai pengganti nasi.

Mengandung sedikit gula menjadi alasan Deny mengonsuminya agar kesehatan tubuh tetap terjaga.

Dilansir dari artikel sehatq.com, nasi bisa diganti kentang atau ubi karena mengandung karbohidrat yang kaya akan serat dan sedikit gula.

Selain itu, pada kentang dan ubi memang mengandung Vitamin A dan Vitamin C yang baik untuk kesehatan tubuh manusia.

(banjarmasinpost.co.id/jul)