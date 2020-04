Sinopsis Film The November Man Bioskop TransTV Malam Ini, Lihat Aksi Menegangkan Pierce Brosnan

Capture The November Man Official Trailer/youtube

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sinopsis Film The November Man yang tayang di Bioskop TransTV Jumat (3/4/2020) pukul 22.00 WIB, malam ini.

Film action barat berjudul The November Man ini siap menyuguhkan berbagai aksi pemain dan cinematografi yang ciamik.

Film ini dibintangi oleh aktor kawakan Pierce Brosnan. Seperti diketahui, Pierce Brosnan juga dikenal sebagai aktor kelima yang memerankan agen rahasia James Bond dalam GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, dan Die Another Day.

Adapun film The November Man tayang perdana pada 27 Agustus 2014 dan disutradarai oleh Roger Donaldson.

Berdurasi 108 menit, The November Man ini juga dibintangi Luke Bracey, Olga Kurylenko, Bill Smitrovich, Amila Terzimehic, dan masih banyak lagi.

Untuk naskah filmnya ditulis oleh Michael Finch bersama Karl Gajdusek.

Di bawah naungan studio Relativity Media, film The November Man mendapat ulasan dari Rotten Tomatoes sebanyak 34 persen.

Situs IMDb memberikan skor sebanyak 6,3 dari 10.

Proses produksi filmnya diperkirakan menghabiskan dana hingga 15 juta dolar AS.