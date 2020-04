Bikin TikTok Perdana, Marshanda: I am the trend

Baru-baru ini artis peran Marshanda membuat akun TikTok perdananya. Tapi Marshanda tak mau disebut ikut-ikutan. Dia malah mengklaim bahwa dirinyalah yang menciptakan tren ala TikTok. (Editor: Anjar Wulandari)

BANJARMASINPOST.CO.ID - TikTok makin mendunia. Bahkan baru-baru ini artis peran Marshanda baru saja membuat akun TikTok perdananya.

Namun melalui akun Instagram-nya, @marshanda99, Caca--sapaan akrabnya, tak mau disebut ikut-ikutan. Dia malah mengklaim bahwa dirinyalah yang menciptakan tren ala TikTok.

Caca pun mengenang video jogetnya yang viral 11 tahun silam dan menghubungkannya dengan TikTok yang kini menjadi tren.

"So, gua dedikasiin akun TikTok gue, semua video di dalamnya, untuk kegilaan gue, yang amazing," kata Marshanda seperti dikutip Kompas.com, Jumat (3/4/2020).

Marshanda menyebut, dia pernah dikatai gila ketika dulu mengunggah videonya sambil bernyanyi dan berjoget.

Ibu satu anak ini lalu menyindir orang-orang yang dulu mem-bully-nya gara-gara video itu.

"Pada tahun 2009 gue upload video gue nyanyi sambil joget dibilang gila sama hampir se-Indonesia. Tapi sekarang? Sedunia upload video mereka lagi nyanyi sambil joget-joget dan disebut apa? TikTok," ucapnya.

Karena itu, pemilik nama lengkap Andriani Marshanda itu menolak jika disebut mengikuti tren zaman sekarang karena baru membuat akun TikTok.

Namun sebaliknya, Marshanda merasa sebagai pembuat tren tersebut. "Why? Because i wanna celebrate myself to my TikTok. Why? Because I never follow the trend. I am the trend," ucapnya.