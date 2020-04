Bill Withers Lean On Me Meninggal Dunia, Justin Timberlake Ungkapkan Kesedihan

Bill Withers, pelantun tembang-tembang hits di era 70-an dikabarkan meninggal dunia karena komplikasi jantung. Lagu-lagu hits seperti Just The Two of Us, Lean On Me dan Ain't No Sunshine yang pernah dilantunkannya menjadi peninggalan tak ternilai. (Editor: Anjar Wulandari)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pelantun tembang hits era 70-an, Bill Withers, dikabarkan meninggal dunia.

Bill Withers sebelumnya terkenal dengan lagu hits Just The Two of Us, Lean On Me dan Ain't No Sunshine.

Dilaporkan penyebab kematian Bill Withers karena komplikasi jantung, Senin (30/3/2020).

Keluarga pencipta serangkaian lagu penuh perasaan pada era 1970-an itu mengumumkan kabar duka tersebut melalui sebuah pernyataan kepada The Associated Press, Sabtu (4/4/2020).

Pemenang Grammy Award tiga kali yang mengundurkan diri dari musik pada pertengahan 1980-an tersebut, wafat dalam usia 81 tahun di Los Angeles, AS.

Kabar kematiannya datang ketika publik mendapatkan inspirasi dari musiknya selama pandemi virus corona.

Terakhirnya Dari petugas kesehatan, paduan suara, hingga artis mengunggah lagu "Lean on Me" versi mereka untuk membantu melewati masa-masa sulit.

“Kami sangat terpukul kehilangan suami dan ayah kami yang terkasih. Seorang pria yang terhubung ke dunia dengan puisi dan musiknya, ia berbicara dengan jujur kepada orang-orang dan menghubungkan mereka satu sama lain," bunyi pernyataan keluarga Withers.

“Musiknya selamanya milik dunia. Dalam masa yang sulit ini, kami berdoa musiknya menawarkan kenyamanan dan hiburan saat para penggemar berpegang erat pada orang yang dicintai," tambah mereka.