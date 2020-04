Inilah Lima Drama Korea Terbaru, Cocok Ditonton Saat Social Distancing

Gambar poster drama The World of the Married.

Setidaknya ada lima drama korea yang baru dirilis, dan bisa menjadi teman saat melewati masa social distancing atau masa-masa di rumah saja. (Editor: Anjar Wulandari)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar gembira bagi penyuka drama korea di tanah air. Setidaknya ada lima drama korea yang baru dirilis, dan bisa menjadi teman saat melewati masa social distancing atau masa-masa di rumah saja.

Dengan menonton drama korea ini, melewatkan waktu seharian di rumah tidak akan terasa membosankan.

Dilansir dari Koreaboo, Sabtu (4/4/2020), ada rekomendasi lima drama Korea Selatan yang menarik untuk ditonton

Pertama, The World of the Married.

Drama yang tayang di saluran JTBC ini diberi rating R atau “konten dewasa”.

• Gong Yoo, Aktor Kharismatik Korea Selatan, Berikut 5 Hal Menarik Sang Bintang

• Viral di Korea Selatan, Fakta Baru Pocong Jaga Desa Saat Isolasi Corona Bukan di Purworejo

Pada episode pertama penonton akan disuguhkan adegan yang dapat menguras emosi. Drama ini mengisahkan jalan cerita kehidupan rumah tangga sepasang suami-istri.

Suatu ketika sang istri yang diperankan (Kim Hee Ae) mengetahui bahwa suaminya (Park Hae Joon) berselingkuh.

The World of the Married tayang di JTBC, yang menandai kembalinya Kim Hee Ae yang pertama ke drama dalam empat tahun.

Dalam pemutaran episode pertama, The World of the Married mencatat pemirsa nasional rata-rata 6,3 persen dan menetapkan rekor JTBC baru untuk peringkat premier drama tertinggi jaringan.