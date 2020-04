Pose Yoga Ayu Ting Ting Berjemur Hindari Covid 19 Kena Nyinyir, Ibunda Bilqis Membalas

Lagi-lagi artis Ayu Ting Ting dinyinyiri warganet. Kali ini, gara-garanya pose yoga saat berjemur menghindari Covid 19. Ibunda Bilqis Khumairah Razak itu pun membalas. (Editor: Anjar Wulandari)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ayu Ting Ting lagi-lagi menjadi sorotan saat dirinya dan sang putri, Bilqis berjemur demi menghindari virus covid 19 dan berpose ala Yoga.

Sang pedangdut malah dinyinyiri warganet karena aksinya itu, Jum'at (3/4/2020).

Beberapa waktu terakhir, Ayu Ting Ting memang sering membagikan foto atau video kegiatannya di rumah.

Selama menjalani isolasi di rumah akibat virus corona, Ayu Ting Ting melakukan banyak hal.

Tak lupa ia berbagi kegiatan tersebut lewat laman Instagramnya @ayutingting92.

Yang paling sering dilakukannya selama di rumah adalah berolah raga dan juga memasak.

Kamis, (2/4/2020) lalu, Ayu Ting Ting membagikan foto dirinya dan Bilqis sedang duduk di dekat kolam renang.

Keduanya sama-sama duduk bersila dan mengangkat kedua tangan mereka ke atas laiknya gerakan yoga.

"Take a deep breath let's do some yoga kriting....and always be grateful for everything qis,(Tarik napas dan mari beryoga kriting... dan selalu bersyukur untuk semuanya qis)" tulis Ayu Ting Ting.