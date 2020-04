Marshanda Kenang Pernah Viral Joget, Kini Klaim Pencipta Trend Tiktok

Editor: Royan Naimi

BANJARMASINPOST.CO.ID – Marshanda pernah tenar gara-gara aktivitasnya di dunia maya sampai ada yang menyebut istri Ben Kasyafani itu gila, dia pun mengklaim sebagai pencipta trend tiktok.

Baru-baru ini Marshanda mengunggah video tentang keheranannya dengan fenomena tiktok, dengan beragam jogetnya.

Padahal, dulu istri Ben Kasyafani itu pernah tenar gara-gara mengupload video, bahkan dicap gila.

Marshanda pun berani menyebut dirinya pencipta tren Tiktok.

"Why? Because i wanna celebrate myself to my TikTok. Why? Because I never follow the trend, i am the trend," tegas mantan istri Ben Kasyafani itu.

Marshanda menyindir para pengguna Tiktok karena sempat dicap gila saat mengunggah video tengah bernyanyi sambi joget.

"Tahun 2009 gue upload video gue nyanyi sambil joget dibilang gila sama hampir se-Indonesia." Tulisnya.

Mantan istri Ben Kasyafani itu merasa heran dengan fenomena Tiktok seperti sekarang ini.

Dia menyoroti fenomena Tiktok yang saat ini tengah melanda banyak orang di seluruh dunia.