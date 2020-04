Tanggapan Warganet Usai Simak Video Klip Lagu Virus Corona Rhoma Irama, Ini Liriknya

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rhoma Irama menciptakan lagu berjudul Virus Corona, saat kondisi sedang darurat Covid-19.

Warganet langsung mengutarakan berbagai tanggapan, diantaranya mendoakan kesehatan Rhoma Irama.

Iwan Sopian

Subhanallah pak haji lagu yang sangat menyentuh mata hati dunia

JoeCorner JRL

Subhanallah,, semoga Allah SWT limpahkan keselamatan bagi kita semua...

Semoga sehat selalu bang Haji...

Yuns Flo

Lagu ini bagus sekali, dahsyatnya virus corona jd kenangan & peringatan untuk generasi2 setelah kita..

Misel Falqis

MasyaAllah... Menyentuh bgt baru denger aja udh enak di denger... Pak haji selalu is the best

nocturne op9no2

Ga seperti lagu corona lain lagu bang baji syarat akan makna dan nasihat.

Lagu berjudul Virus Corona disampaikan ayah Ridho Rhoma melalui akun instagramnya @rhoma_official.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.⁣