Trik Usir Jenuh ala Ayu Ting Ting dan Yuni Shara Saat Darurat Corona

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ayu Ting Ting dan Yuni Shara banyak aktivitas di rumah saat kondisi darurat Corona saat ini.

Tanpa berkerumun dan tetap melakukan social distancing bisa membuat jenuh, namun Ayu Ting Ting dan Yuni Shara punya trik tersendiri.

Pedangdut Ayu Ting Ting banyak menikmati waktu di rumahnya dengan sang anak, Bilqis Khumairah Razaq.

Ayu Ting Ting dan Bilqis yoga bersama.

Terlihat Ayu dan Bilqis melakukan yoga di samping kolam renang sembari menikmati matahari pagi.

Ibu dan anak tersebut melakukan gaya serupa dengan saling duduk berhadapan.

Take a deep breath let's do some yoga kriting....and always be grateful for everything qis #stayinhere #mysecondhome

Tak hanya itu, mereka juga menikmati waktu dengan berenang. Berjemur nikmati matahari, bikin Kue dan Main Tik Tok.

Pada video unggahannya terlihat Bilqis mengenakan baju renang biru tampak melompat ke air.