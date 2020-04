India Lockdown, 7 Aksi 'Hebat' Shah Rukh Khan Saat Virus Corona Merajalela

Editor : Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Bollywood, Shah Rukh Khan sempat dinyinyir karena tak mengumumkan bantuan saat India dilanda Virus Corona. Bahkan, sekarang India Lockdown untuk pencegahan Covid-19.

Kini, nyinyiran itu langsung dibungkam Shah Rukh Khan dan istrinya Gauri Khan lewat aksi luar biasa saat India Lockdown Virus Corona.

Melalui dari laman CNN, pasangan bintang Bollywood tersebut telah menawarkan kantor pribadi mereka sebagai sebagai tempat karantina.

Mereka menyampaikan tawaran tersebut kepada Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC).

Dalam unggahan di akun media sosialnya, pihak BMC mengatakan bahwa Shah Rukh Khan dan istrinya telah menawarkan bangunan empat lantai untuk menambah ruang karantina di India.

"We thank @iamsrk & @gaurikhan for offering their 4-storey personal office space to help expand our Quarantine capacity equipped with essentials for quarantined children, women & elderly.

(Kami berterimakasih kepada Shah Rukh Khan dan Gauri Khan karena telah menawarkan kantor 4 lantai mereka untuk membantu memperluas kapasitan karantina yang dilengkapi dengan kebutuhan untuk karantian anak-anak, wanita, dan orang tua)," tulis akun @mybmc.

Unggahan itu pun kemudian mendapat tanggapan dari sang aktor.

Ia menuliskan bahwa merupakan kehormatan baginya dapat mengambil peran dalam penanganan wabah virus itu.

Terkhusus, dirinya merasa bersyukur bisa ikut membantu warga Mumbai.