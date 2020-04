Suami Isyana Sarasvati Jadi Dokter Tangani Pasien Covid-19, Rayhan Maditra Dapat Dukungan

Editor : Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat Virus Corona mewabah, Suami Isyana Sarasvati, Rayhan Maditra ternyata turut mengisi jajaran petugas medis yang tengah berjuang menangani pasien Covid-19.

Tugas mulia sebagai garda terdepan penanganan Virus Corona, Rayhan Maditra juga mendapat dukungan dari sang kakak ipar, Rara Sekar.

Dukungan Rara Sekar pada suami Isyana Sarasvati itu diunggahnya melalui akun Twitter, Minggu (5/4/2020).

Pada unggahannya, mantan anggota duo Banda Neira itu membagikan foto Rayhan yang tengah mengenakan seragam medis lengkap dengan APD (Alat Pelindung Diri).

"My heart breaks a little seing this photo. Stay safe @rayhanmaditra and all the health professionals who are fighting hard to make sure we all survive this pandemic."

"Hatiku agak hancur melihat foto ini. Tetap aman @rayhanmaditra dan semua profesional kesehatan yang berjuang keras untuk memastikan kita semua selamat dari pandemi ini," tulis Rara seperti dikutip Grid.ID.

Dukungan Rara Sekar terhadap Rayhan Maditra melalui akun Twitter. (twitter/rarasekar)

Dukungan Rara Sekar kemudian diunggah ulang oleh Isyana Sarasvati melalui fitur Story di Instagramnya.

Isyana menuturkan terima kasih atas dukungan dari sang kakak untuk Rayhan Maditra.

"Thank you for the support @rarasekar," tulis Isyana.

Musisi serba bisa itu juga turut memberikan semangat dan ucapan terima kasih untuk sang suami dan para petugas medis lainnya.