Viral Video Maria Ozawa Beri Pesan pada Warga Indonesia Terkait Virus Corona

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mendadak jadi sorotan dan viral, mantan bintang film dewasa Maria Ozawa setelah menunggah pesan video ke instagram terkait Virus Corona atau Covid-19 baru-baru ini.

Artis yang juga dikenal dengan nama Miyabi itu menyampaikan pesan untuk masyarakat Indonesia yang tengah terkena wabah Virus Corona.

Nah, video viral berisi pesan tersebut disampaikan Maria Ozawa di media sosial Instagramnya, pada Sabtu (4/4/2020).

Maria Ozawa memberikan imbauan kepada penggemarnya di Indonesia, dalam rangka memberikan dukungan dalam pemutusan rantai penyebaran virus corona.

"Hi everyone, hello bosku, ini Maria Ozawa," ucapnya sambil tersenyum semringah.

Tak lupa Maria Ozawa mengingatkan agar masyarakat tetap berada di dalam rumah dan tak keluar demi keamanan bersama.

"Jangan keluar kalau tak penting sekali," imbaunya.

Imbauan itu pun disambut guyonan oleh warganet, termasuk paranormal selebriti Mbah Mijan.

Mulanya Mbah Mijan mengunggah video Maria Ozawa tersebut di Instagramnya.

Mbah Mijan kemudian mengucapkan terima kasih kepada Maria Ozawa yang telah memberikan pesan khusus untuk Indonesia.