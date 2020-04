3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Dapat Bansos Khusus Dua Bulan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Selama dua bulan, sebanyak 3,7 juta keluarga di Jabodetabek akan dapat Bantuan Sosial (Bansos) khusus.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat rapat terbatas melalui fasilitas video conference, di Jakarta, Selasa, 7 April 2020.

Rapat membahas efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial sebagai upaya menangkis dampak wabah corona atau Covid-19 terhadap perekonomian.

Presiden meminta jajarannya membuat mekanisme distribusi bantuan sosial (Bansos) agar tepat sasaran.

Untuk itu data penerima-penerima manfaat harus by name dan by addres sehingga tepat dan akurat. "Melibatkan RT, RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah, sehingga betul-betul tepat," tandasnya.

Kedua, presiden juga meminta agar penyaluran bansos dilakukan sesegera mungkin. "Tepat dan cepat," tambahnya lagi.

Ketiga, agar penyaluran Bansos menjadi efisien, Presiden juga meminta agar jajarannya membuat mekanisme penyaluran yang tidak berbelit-belit dan tidak memberatkan masyarakat.

"Rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro dan kecil, pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek. Sehingga bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha di bawah ikut bergerak," ujarnya.

Disebutkan dia Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan Bansos khusus untuk 3,7 juta warga. Bansos khusus untuk 1,1 juta warga akan disiapkan Pemprov DKI Jakarta, sedangkan pemerintah pusat sebanyak 2,6 juta.

"Kita sedang menyiapkan Bansos khusus untuk 3,7 juta warga, dan 1,1 juta disiapkan Pemprov DKI Jakarta, dan 2, 6 juta disiapkan pemerintah pusat. Selama dua bulan selama masa tanggap darurat yang ditetapkan Satgas Covid-19," kata Presiden.

"Saya juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200 ribu paket sembako di Jabodetabek," tambahnya.

Presiden juga menyinggung kartu prakerja yang akan dimulai 9 April ini, anggarannya akan dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. "Dan penerima manfaat 5,6 juta orang. Terutama yang terkena PHK, pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19," sebutnya.

Presiden juga mengatakan soal stimulus listrik yang telah diberikan kepada masyarakat. "Dan juga sudah saya sampaikan bahwa minggu lalu tarif listrik bagi 40 juta pelanggan 450 VA digratiskan, dan 7 juta pelanggan 900 VA didiskon 50 persen untuk April, Mei dan Juni," katanya. (*)