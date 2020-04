Choi Siwon Super Junior Ulang Tahun, Sahabat Raffi Ahmad Itu Lakukan Ini ke Penggemar

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di tengah pandemi corona, ternyata aktor korea tampan Choi Siwon merayakan ulang tahun ke-35, berdasarkan perhitungan orang Korea, Selasa 7 April 2020.

Idol Kpop itu pun kebanjiran ucapan selamat dari para penggemarnya melalui media sosialnya.

Meskipun tidak bisa melakukan perayaan besar karena kondisi pandemi covid-19 saat ini, sahabat Raffi Ahmad itu tetap berbahagia. Dia pun bersyukur dengan perhatian tulus dari para fans.

Terlebih, para fans ramai-ramai memberikan ucapan selamat melalui media sosialnya. Ada pula yang melakukan cara unik dengan menempelkan kertas tempel berisi ucapan selamat di sekeliling poster besar bergambar Siwon.

Bahkan di Stasiun Gangnam juga terpajang papan ikan dari penggemar yang berisi ucapan selamat dengan gambar besar Siwon.

Sebagai balasan, personel Super Junior Choi Siwon juga mengucapkan selamat ulang tahun pada orang-orang yang mempunyai tanggal lahir sama di 7 April.

Artis Korea yang cukup sering bertandang ke Indonesia itu mengaku sangat mengapresiasi atas ucapan selamat dari para penggemar atau orang sekitarnya.

Aktor My Fellow Citizens ini juga sangat senang dan bersyukur menerima pesan yang begitu tulus.

There was some traffic on my way to the set.

I would like to congratulate many others who share the same birthday as me.