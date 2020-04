Operasi Sikat Intan Polres HSU Amankan Empat Target Operasi

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Empat pelaku tindak pidana yang jadi target operasi (TO) berhasil diamankan dalam pelaksanaan Operasi Sikat Intan 2020 Polres HSU dari 13 Maret 2020 sampai 26 Maret 2020.

Sasaran operasi ini merupakan pemberantasan dan penindakan terhadap segala bentuk penyakit masyarakat guna terciptanya situasi kondisi kamtibmas yang aman kondusif di wilayah Polres HSU.

Adapun empat TO yang diamankan berdasarkan rilis yang diterima banjarmasinpost.co.id, Rabu (8/4/2020), terdiri dari tiga pelaku perjudian dan satu penjual minuman keras.

Untuk pelaku perjudian masing-masing, F (37) dan H (28) sama-sama warga Desa Rantau Bujur Kecamatan Banjang, HSU serta A (30) warga Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, HSU.

Sedangkan pelaku penjual minuman keras berinisial H (46) tahun, warga Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah, HSU.

Kemudian selain TO, dalam operasi ini juga diamankan pelaku non TO, masing-masing satu pelaku perjudian, empat pelaku penyalahgunaan narkotika.

Juga ada satu pelaku penganiayaan (KDRT), satu pelaku pencurian, dua pelaku penggelapan, anak punk 7 orang, dan tanpa identitas 7 orang.

Dari semua kasus yang diungkap tersebut didapat barang bukti antara lain, dua unit kendaraan roda dua, sabu seberat 7,21 gram, helm 1 buah, kotak rokok 1 buah, handphone sebanyak 11 buah.

Selain itu juga didapat miras jenis Anggur Merah merek MCDONALD 133 botol, Beer Putih merek Bintang 32 botol, Anggur Malaga cap Orang Tua 50 botol, Anggur Putih cap Orang Tua 6 botol, Vodka merek New Port 15 botol dan dua buah tong berbahan plastik.

Kapolres HSU AKBP Pipit Subiyanto membenarkan hasil Operasi Sikat Intan yang telah mengamankan target operasi dan juga yang bukan target operasi.

"Dengan Operasi Sikat Intan ini, agar masyarakat lebih waspada dan berhati-hati dalam aktivitas maupun bersosialisasi agar tidak menjadi korban maupun salah dalam pergaulan serta agar senantiasa menjaga kamtibmas," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/dony usman)