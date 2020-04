Penghormatan Ello Setelah Glenn Fredly Meninggal, Unggahan Hitam dan Emote Patah Hati

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Ello unggah gambar hitam di instagramnya dengan caption hati yang retak, warganet anggap itu sebagai penghormatan atas meninggalnya Glenn Fredly.

Dunia musik Indonesia dikejutkan atas meninggalnya penyanyi Glenn Fredly pada Rabu (8/4/2020).

Glenn meninggal dunia di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan karena meningitis.

Ello sendiri memang tidak menuliskan maksud postingan tersebut. Namun warganet beranggapan bahwa postingan tersebut sebagai rasa berkabung Ello atas meninggalnya Glenn Fredly.

Hal serupa turut dilakukan mantan kekasih Glenn, Aura Kasih.

Namun berbeda dengan Ello, Aura Kasih mengunggah layar hitam di akun istagramnya dalam tiga frame.

Di salah satu frame dituliskannya kata Renjana.

Tidak ada ucapan duka cita dari Aura Kasih mantan kekasih Glenn Fredly, kecuali DP warna hitam itu.

Bahkan di Instagram storynya juga dipasang DP warna hitam.

Namun, Renjana adalah salah satu karya Glenn Fredly.

Ello sempat berkolaborasi dengan penyanyi Glenn Fredly menyanyikan lagu balada klasik, You Are So Beautiful, dari Joe Crocker pada Rabu (18/3/2020).