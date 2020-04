Perankan Penjahat Berdarah Dingin, Hyun Bin Tetap Bikin Klepek Klepek

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selain di Crash Landing On You, ternyata Hyun Bin pernah berpasangan dengan Son Ye Jin dalam The Negotiation (2018).

Bahkan dalam film ini, Hyun Bin tampil garang karena memerankan seorang penyandera berdarah dingin di Bangkok, Thailand, bernama Min Tae Gu.

Dia diceritakan menyelundupkan senjata untuk mencari nafkah bagi organisasi kejahatan internasional

Dalam film ini, Son Ye Jin berperan sebagai negosiator ulung yang mencoba berunding dengan Tae Gu.

Jika di drama Crash Landing On You, Hyun Bin memerankan Kapten RI Jeong Hyeok yang maskulin, maka di The Negotiation kebalikannya.

Kapten Ri dari Crash Landing On You mungkin salah satu karakter paling maskulin yang pernah kita lihat dari Hyun Bin selama karirnya. Dengan penampilannya yang atraktif, gerakan atletis, dan kepribadian yang menghentak hati, Ri Jeong Hyeok adalah seorang pemimpin yang berkesan.

Namun jika Anda suka pria kasar, ada peran lain yang dimainkan Hyun Bin. Di film The Negotiation, Hyun Bin memerankan seorang penjahat Min Tae Gu yang berperangai kasar dengan rambut gondrong dan wajah berjambang.

Ini adalah pertama kalinya Hyun Bin memainkan penjahat di seluruh karir aktingnya.

Namun, itu tidak berarti bahwa pemirsa tidak berteriak tentang, betapa tidak adilnya orang jahat sedemikian tampan.