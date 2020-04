Rengekan Syahrini Saat Reino Barack Bujuk Lakukan Ini di Tengah Wabah Covid-19

Editor : Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Syahrini merengek manja pada sang suami, Reino Barack saat melakukan hobi barunya di tengah wabah covid 19 atau virus corona, Rabu (8/4/2020).

Untuk memotong rantai penyebaran Virus Corona atau Covid 19, pemerintah mengimbau warganya agar tetap berada di rumah. Hal ini juga dipatuhi oleh pasangan Syahrini dan Reino Barack.

Berdiam di rumah membuat Syahrini dan suaminya tidak kehabisan akal untuk mengisi waktu,

Dilihat dari unggahan Instagram akun pribadi @princessyahrini, Ia dan sang suami, karap berbagi kegiatan mulai dari berjemur di bawah sinar matahari, berolahraga bersama, hingga memasak.

Syahrini sepertinya begitu menikmati waktunya di rumah dengan Reino.

Terlebih ia bisa membuat makanan khusus untuk suami tercinta. Dari akun Instagramnya saja, Incess panggilan akrabnya terlihat beberapa kali memasak untuk Reino.

Yang paling sering dibuat Incess adalah dessert alias makanan manis lantaran itu adalah makanan favorit Reino.

Nah baru-baru ini, Syahrini membagikan video singkat proses pembuatan kue untuk suaminya.

"This one is glutten free and low fat( yang satu ini bebas gula dan rendah lemak)," ujar Syahrini menyebut adonan putih yang diaduknya.

"For Mr.Reino Barack breakfast," lanjutnya.