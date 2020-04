Simak Sinopsis Film The Fate of The Furious, Dominic Toretto Nikmati Bulan Madu

Salah satu scene di Film The Fate of The Furious.

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bagi anda penikmat film aksi, film The Fate of The Furious, yang disutradarai F. Gary Gray dan ditulis oleh Chris Morgan ini bisa menjadi pilihan.

Film ini merupakan film kedelapan dari Fast & Furious.

Adapun The Fate of The Furious telah tayang perdana di Berlin pada 4 April 2017 dan dirilis secara teatrikal di teater konvensional dan IMAX di Amerika Serikat pada 14 April 2017.

Berikut sinopsis film The Fate of The Furious, dikutip dari Imdb.

Dominic Toretto dan Letty Ortiz sedang menikmati bulan madu di Havana ketika sepupu Dom Fernando mendapat masalah dengan pembalap lokal, Raldo..

Merasa bahwa Raldo adalah rentenir, Dom menantangnya untuk berlomba dan mempertaruhkan mobil buatan Fernando.

Setelah memenangkan perlombaan, Dom mengizinkan Raldo menjaga mobilnya.

Keesokan harinya, Dom didekati oleh Cipher teroris, yang memaksa dia untuk bekerja untuknya.

Tak lama kemudian, Dom dan timnya, yang terdiri dari Letty, Roman Pearce, Tej Parker, dan Ramsey, direkrut oleh Agen Layanan Keamanan Diplomatik (DSS) Luke Hobbs untuk membantunya mengambil perangkat EMP dari pos militer di Berlin.

Selama liburan, Dom memaksa Hobbs mencuri perangkat untuk Cipher.