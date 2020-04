Bunyi Tulisan Kematian dan Kesedihan Dewi Sandra di tiga hari sebelum Glenn meninggal dunia

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meninggalnya Glenn Fredly membuat penggemar dan rekan selebritas berduka cita, termasuk Dewi Sandra dan Aura Kasih.

Keduanya pernah menjalani hubungan dengan Glenn Fredly.

Aura Kasih adalah mantan kekasih Glenn sementara Sandra Dewi adalah mantan istri Glenn Fredly.

Aura Kasih berduka cita mendalam dan menguatkan Mutia Ayu, istri Glenn Fredly.

• Adu Rayu, Ada Keinginan Glenn Fredly Belum Terwujud, Foto Kak Seto dengan Suami Mutia Ayu Disorot

Aura Kasih melalui Instagram Story, menguatkan Mutia Ayu dan mengunggah penggalan lagu Renjana. Beberapa warganet menduga lagu tersebut merupakan salah satu karya dari Glenn Fredly.

Melansir dari Grid.id, Glenn Fredly dan Dewi Sandra resmi bercerai pada 27 Agustus 2009.

Melansir dari Surya, Dewi Sandra menulis panjang soal kematian dan kesedihan, tiga hari yang lalu sebelum Glenn meninggal dunia.

Pesan tersebut ditulis Dewi tentang kesedihan ketika ibunya meninggal dunia.

Selain itu Dewi Sandra juga menulis tentang kegagalan cinta.

• Viral Video Glenn Fredly Lantunkan Sholawat Badar yang Muncul Seusai Suami Mutia Ayu Itu Meninggal

"Ku ingat betapa marahnya kpd Rabbku ketika ibuku meninggal. Meninggal-nya sosok yg paling berpengaruh dlm setiap hati manusia maka dampaknya besar pula... this one leaves a hole in the heart like no other...