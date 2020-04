Dampak Covid-19, Harga Emas di Banjarmasin Naik Lagi Jadi Segini

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejak dua hari lalu Harga emas 99 kembali naik. Kali ini, harga emas naik Rp 10 ribu dari harga sebelumnya.

Pedagang Toko Emas Taisir I. H Dani (53), mengatakan harga emas saat ini tidak stabil, kadang bisa berubah.

Baru saja dua hari lalu harga emas masih Rp 830 per gram sekarang naik Rp 840 per gram. Sebelumnya harga emas sekiranya Rp 700 ribu per gram sebelum adanya wabah virus corona.

Kenaikan harga emas 99 juga di ikuti emas lainnya. Di antaranya emas 700 sebelumnya sekiranya Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu per gram sekarang Rp 620 ribu per gram dan emas 42 Rp 300 ribu per gram sekarang menjadi Rp 330 per gram.

Sedangkan ia membeli emas dari orang yang menjual ke tokonya dengan harga rata-rata Rp 810 ribu per gram.

"Ketidak stabilan ini berlangsung sekiranya dua bulan sejak adanya wabah virus corona. Kadang naik bisa Rp 20 ribu kadang bisa turun Rp 20 ribu. Tidak tentu," kata H Dani kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (8/4/2020).

Wabah virus corona ini memang tidak dapat dipungkiri, benar-benar berpengaruh terhadap penjualan dan harga emas di pasaran.

Naiknya harga emas saat ini dimanfaatkan warga untuk menjual emas.

"Sekarang ini banyak yang menjual sekiranya 70 persen dan yang membeli 30 persen,"sebutnya.

Menurutnya hal ini terjadi karena orang butuh dana lebih, seperti karyawan pemerintahan mereka tidak bekerja karena adanya himbauan jaga jarak dan tinggal di rumah.

Sehingga mereka menjualnya untuk memenuhi keperluan di rumah. (banjarmasinpost.co.id/siti bulkis)