Drama Korea A Piece of Your Mind Dipangkas 4 Episode, Ini Alasan TVN

BANJARMASINPOST.CO.ID – Drama A Piece of Your Mind akan berakhir lebih cepat. Tim produksi tvN memutuskan memangkas empat episode.

Hal itu dilakukan dengan alasan mempercepat alur drama. Namun pihak tvN menjamin cerita drama A Piece of Your Mind ini akan tetap menarik diikuti.

Melalui keterangan tertulis, mereka mengungkap alasan drama tersebut berakhir empat episode lebih cepat.

"Untuk mempercepat alur drama, A Piece of Your Mind yang ditayangkan di tvN memutuskan untuk memadatkan jadwal tayang," kata tim produksi.

Hal itu rupanya sengaja dilakukan, dan tim produksi sepakat untuk mengakhiri drama di episode 12, atau empat episode lebih cepat dari seharusnya 16 episode.

Karena Moon Ha Won (Jung Hae In) mulai perubahan manisnya pada Han Seo Woo (Chae Soo Bin), romansa keduanya akan mulai meningkat.

"Kami memutuskan untuk memperpendek drama menjadi 12 episode untuk meningkatkan alur cerita," jelasnya.

Tim produksi berjanji meskipun episode dipersingkat, cerita drama yang baru mulai tayang 23 Maret 2020 ini akan tetap memuaskan penonton.

A Piece of Your Mind adalah komedi romantis antara Moon Ha Won (Jung Hae-in) dan Han Seo-woo (Chae Soo-bin).

Ha Won adalah seorang pemrogram Intelligent Artificial (IA) dan pendiri M&H Company. Dia adalah orang yang konsisten dengan hati yang baik.

Sementara itu, Han Seo-woo bekerja sebagai seorang teknisi rekaman musik klasik. Hidupnya tidak stabil tanpa keluarga maupun rumah, tetapi dia adalah orang yang positif. Mereka bertemu dan menceritakan tentang cinta tak berbalas.

Dikutip dari wikipedia, Chae Soo-bin kelahiran 10 Juli 1994 adalah aktris asal Korea Selatan. Ia memulai debutnya dalam film My Dictator pada tahun 2014 dan kemudian melanjutkannya dengan beberapa serial televisi seperti House of Bluebird (2015), Cheer Up! (2015) dan Love in the Moonlight (2016).

Sedangkan Jung Hae-in kelahiran 1 April 1988 adalah seorang aktor Korea selatan. Ia pertama kali tampil dalam video musik AOA Black "Moya" pada tahun 2013 dan melakukan debut resminya melalui serial TV Bride of the Century pada tahun berikutnya. (*)

