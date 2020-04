Isi Chat WA Glenn Fredly Terakhir dengan Nikita Mirzani Diungkap, Suami Mutia Disebut Begini

Editor: Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok mendiang Glenn Fredly rupanya begitu berarti dalam kehidupan Nikita Mirzani.

Setelah 3 hari pasca Glenn Fredly dimakamkan, Nikita Mirzani masih tak percaya sahabatnya itu sudah meninggal dunia.

Diketahui, Glenn Fredly meninggal dunia pada Rabu (8/4/2020) sore karena penyakit meningitis atau radang selaput otak yang dideritanya.

Glenn juga disebut sempat menjalani perawatan di rumah sakit atas penyakitnya ini.

Siapa sangka di tengah sakit yang ia derita ini, Glenn rupanya tetap aktif melakukan kegiatan sosial untuk wabah covid-19.

Terungkap dari postingan Nikita Mirzani yang ia bagikan di story instagram.

Nikita mengunggah percakapan terakhir dengan Glenn terkait bantuan yang rencananya akan ia berikan langsung ke Ambon.

Mengunggah percakapan tersebut, Nikita pun menulis kalimat pilu dimana Ia sangat tidak percaya akan kematian sang musisi.

"Still can't believe," tulis Nikita menambahkan emoji nangis.

Nikita Mirzani bongkar chat terakhir dengan Glenn Fredly (Instagram/nikitamirzaninawardi_17)

Sebelumnya diberitakan, duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air di tengah pandemo covid-19 yang dihadapi Indonesia.