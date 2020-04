Jadwal Liga Champion Pasca Ditunda Gegara Corona Sudah Disiapkan, Ini Detailnya

EDITOR : Rahmadhani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Titik terang kapan jadwal Liga Champions, yang ditunda gegera pandemi Virus Corona, akan dimulai kembali mulai terlihat.

Jadwal pertandingan Liga Champions yang sudah memasuki leg kedua Babak 16 Besar, sebagian terpaksa ditunda akibat Covid-19.

Pertandingan yang ditunda itu adalah Manchester City vs Real Madrid dan Juventus vs Lyon serta Barcelona vs Napoli dan Bayern Muenchen vs Chelsea.

Induk sepak bola Eropa (UEFA) dikabarkan sudah memiliki rencana baru untuk melanjutkan kompetisi Liga Champions dan Liga Europa musim 2019-2020.

Akibat penyebaran virus cirina atau COVID-19, Liga Champions dan Liga Europa terpaksa ditangguhkan sampai batas waktu yang belum ditentukan oleh UEFA.

Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, mengungkapkan bahwa kompetisi kasta pertama dan kedua antarklub Eropa itu harus selesai pada 3 Agustus 2020.

Namun, melihat kondisi saat ini yang semakin tidak menentu akibat penyakit COVID-19 di Benua Biru, sepertinya rencana tersebut cukup terganggu.

Dilansir oleh BolaSport.com dari Daily Mirror, UEFA telah menyiapkan rencana baru dengan melibatkan berbagai asumsi agar Liga Champions dan Liga Europa tetap digelar.

Pasalnya, liga-liga di Eropa akan segera kembali memulai pertandingan musim ini pada pertengahan Juni.