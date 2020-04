Ini Daftar Film Box Office Gratis di Youtube, Dari La La Land Hingga Hunger Games

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mendukung program stay at home dalam rangka memutus penularan Covid-19, berbagai film box office kini bisa dinikmati secara gratis di Youtube. Antara lain The Hunger Games, La La Land, John Wick, dan Dirty Dancing.

Film-film aksi dengan bintang-bintang ternama Hollywood itu siap menghibur.

Tak perlu di download, film-film itu bisa dinikmati melalui channel Youtube.

Lionsgate mengumumkan bahwa sejumlah film produksi mereka kini bisa dinikmati secara gratis di YouTube.

Beberapa film itu, antara lain The Hunger Games, La La Land, John Wick, dan Dirty Dancing.

Film-film itu akan tayang setiap Jumat malam mulai pekan ini, 17 April 2020.

Lionsgate Live! A Night at the Movies akan mulai dengan menayangkan The Hunger Games pukul 06.00 waktu AS.

Inisiatif ini dilakukan dengan tujuan untuk menghormati pengalaman masyarakat menonton film di bioskop.

Lionsgate Live! A Night at the Movies nantinya dipandu oleh Jamie Lee Curtis. Lionsgate juga akan memberikan sumbangan kepada Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk membantu para pekerja yang terkena dampak virus corona dalam industri film.

Pemirsa juga didorong untuk memberikan sumbangan kepada yayasan tersebut.