Marcus Fernaldi Gideon Rayakan Anniversary Pernikahan, Istrinya Tulis Pesan Menyentuh Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon merayakan ulang tahun pernikahannya pada Selasa (14/4/2020). Ada pesan menyentuh yang disampaikan istrinya.

Pasangan Kevin Sanjaya Sukamuljo yang berjuluk The Minions tersebut mengunggah foto dan ucapan selamat ulang tahun pernikahan di instagramnya @marcusfernaldig

"Happy wedding anniv!," tulis Marcus di instagramnya.

Hal serupa turut dilakukan sang istri, Agnes Amelinda Mulyadi di instagram pribadinya @doctoragnes.

Agnes mengunggah foto bertiga, ia, Marcus dan anaknya, Junior.

Dalam foto tersebut tampak Marcus dan Agnes kompak mengenakan pakaian putih. Sedangkan Junior tampak lucu mengenakan kostum karakter anime one piece, Luffy si Topi Jerami.

Ia turut menuliskan pesan menyentuh di captionnya.

"Every. Single. Day. I am grateful for you. Happy wedding anniversary @marcusfernaldig, may the Lord Jesus Christ always be the center of our marriage," tulisnya pada Selasa (14/4/2020).

Marcus dan Agnes memutuskan menikah pada 14 April 2018 lalu setelah menjalin hubungan dalam waktu yang lama.

Marcus dan Agnes pun dikarunia satu orang anak berjenis kelamin laki-laki pada 29 Januari 2019 lalu.