Gambar poster drama The World of the Married. Inilah sinopsis drama The World of the Married. Kisah istri sah Vs pelakor yang sedang hits.

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak sinopsis drama Korea The World of the Married yang menceritakan tentang rumah tangga seorang istri sah dan pelakor atau perebut laki orang.

Setelah drama Crash Landing on You sukses mencuri hati warganet lewat sosok Kapten Ri, ada lagi drakor baru yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbicangkan.

Drama Korea tersebut berjudul The World of the Married yang dibintangi oleh Kim Hee Ae,

Park Hae Joon, dan Han So Hee.

• Drama Korea A Piece of Your Mind Dipangkas 4 Episode, Ini Alasan TVN

• Pertarungan Musa dan Firaun Ala Hollywood, Simak Sinopsis Film Exodus God and King

Sebenarnya drama ini sudah dimulai akhir Maret silam di saluran JTBC menayangkan drama Korea terbarunya berjudul A World of Married Couple atau The World of the Married.

A World of Married Couple tayang menggantikan drama Korea Itaewon Class.

Drama Korea A World of Married Couple pertama kali ditayangkan pada 27 Maret 2020 seperti dilansir dari Tribun Madura.

A World of Married Couple tayang di JTBC untuk mengisi slot drama Korea pada hari Jumat - Sabtu. Drama Korea ini memiliki total 16 episode.

Episode terakhir A World of Married Couple rencananya ditayangkan pada 16 Mei 2020 mendatang. A World of Married Couple disutradarai oleh Mo Wan Il.

Sementara Joo Hyun merupakan penulis naskah Drama Korea A World of Married Couple.