Bang Bang Con 3 Hari Lagi, Konser Online BTS Bisa Diakses Gratis

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID – Tiga hari lagi, tepatnya Sabtu dan Minggu 18-19 April 2020, boyband BTS akan menggelar konser online. Konser ini sebagai pengobat rindu para ARMY, fans BTS, selama menjalani social distancing lantaran penyebaran virus corona.

Dalam konser online bertajuk Bang Bang Con ini, BTS akan menyiarkan rekaman konser mereka selama bertahun-tahun.

Melalui gelaran itu, BTS mengajak para ARMY merasakan sensasi menonton konser sebenarnya, meskipun via online.

Pada 10 April 2020 tengah malam waktu Korea, BTS mengumumkan tentang konser akhir pekan mereka berjudul Bang Bang Con ini.

• Album BTS Terjual 20 Juta Kopi, Jungkook Cs Jadi Artis Korea Terlaris Sepanjang Masa

• Video Joget V BTS Stay At Home Jadi Perhatian, Kementerian Kebudayaan Korea Ikut Membagikan

Acara streaming ini akan memberi pengalaman berbeda kepada para penggemar BTS di rumah, seolah menyaksikan konser live BTS.

Melansir twitter @bts_bighit, BigHit selaku agensi yang menaungi BTS mengumumkan konser Bang Bang Con ini akan diselenggarakan mulai 18 April hingga 19 April 2020 pada siang hari waktu Korea dan bisa ditonton melalui chanel Youtube BANGTAN TV.

Konser Online BTS (Instagram @bts.bighitofficial)

Konser online ini akan mencakup konser-konser lawas BTS dari tahun 2014-2017. Rencananya pada tanggal 18, BANGTAN TV akan menyiarkan 4 pertunjukan.

Di antaranya adalah 2015 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage], 2016 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue], BTS 2014 LIVE TRILOGY: EPISODE II The Red Bullet (2014 Memories), dan BTS 3rd MUSTER [ARMY.ZIP+].

Sedangkan pada hari kedua, BANGTAN TV akan menyiarkan konser lanjutan yakni 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN SEOUL, 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL (2017 Memories), BTS 4th MUSTER [HAPPY EVER AFTER], dan BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ SEOUL.

Masih mewabahnya virus corona atau Covid-19 memang telah membuat berbagai agenda konser artis manca negara dibatalkan. Demikian pula konser bertajuk Map of The Soul 2020 World Tour, BTS, yang terpaksa ditunda karena keadaan dunia yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak orang.