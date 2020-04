Diskon Belanja Rp 220.000 di JD.ID dan Shopee dari BNI, Ini Tanggal Berlakunya

Editor: Didik Triomarsidi



BANJARMASINPOST.CO.ID - Untuk memberikan keuntungan bagi nasabah setianya Bank BNI memberikan beberapa promo diskon.

Promo diskon yang diberikan BNI ini untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ke-22 Tahun.

Mengutip dari media sosial Instagram resmi BNI yakni @bni46, Rabu (15/4/2020), berikut promo yang ditawarkan.

1. JD.ID

Promo ini memiliki periode mulai dari tanggal 14 - 15 April 2020. Adapun jenis kartu yang dapat digunakan untuk promo ini adalah semua jenis Kartu Debit BNI yang berlogo Mastercard dan semua jenis Kartu Kredit BNI kec. Corporate Card & iB Hasanah Card.

Mekanisme:

Diskon Rp 22.000 dengan minimum transaksi Rp 220.000 berlaku untuk 25 transaksi per hari dengan menggunakan Kartu Debit BNI

Diskon 22 persen (maksimum diskon Rp 150.000) dengan minimum transaksi Rp 500.000 berlaku untuk 100 transaksi per hari menggunakan Kartu Kredit BNI

Diskon Rp 220.000 dengan minimum transaksi Rp 1.000.000 berlaku untuk 22 transaksi per hari khusus menggunakan Kartu Debit BNI Emerald

Berlaku mulai pukul 10:00 - 23:59 WIB

Berlaku untuk semua produk di JD.ID

Berlaku Cicilan 0 persen dengan menggunakan Kartu Kredit BNI. Minimum transaksi cicilan 0 persen tenor 3, 6, 12 bulan sebesar Rp1.000.000, tenor 18 bulan sebesar Rp 10.000.000 dan tenor 24 bulan sebesar Rp 15.000.000 setelah potongan diskon.

Diskon akan diberikan di halaman check-out saat melakukan pembayaran dengan Kartu Kredit atau Kartu Debit BNI

Berlaku untuk 1 akun JD dan 1 kartu untuk 1 kali transaksi per hari

Periode untuk promo Shopee ini dimulai dari tanggal 15 - 16 April 2020. Jenis kartu yang dapat digunakan yaitu semua jenis Kartu Kredit BNI kecuali Kartu Silver, Corporate & Hasanah Card. Promo ini juga berlaku untuk transaksi online (3DSecure) dengan Kartu Debit BNI MasterCard yang rekeningnya sudah teraktifasi BNI Mobile Banking.

Mekanisme:

Diskon 22 persen maksimal Rp 220.000 dengan minimum transaksi Rp 500.000

Berlaku maksimal diskon Rp 300.000 khusus untuk transaksi dengan Kartu Debit Emerald World

Berlaku untuk 100 orang pertama/hari untuk Kartu Kredit dengan kode promo BNIKKBUMN

Berlaku untuk 50 orang pertama/hari untuk Kartu Debit reguler dengan kode promo BNIDBTBUMN

Berlaku untuk 25 orang pertama/hari untuk Kartu Debit Emerald World dengan kode promo BNIDBTEMDBUMN

Berlaku untuk semua produk di Shopee kecuali Voucher dan produk Digital

Khusus Kartu Kredit, berlaku untuk metode pembayaran Full Payment & cicilan

Berlaku untuk 1 akun dan 1 kartu untuk 1 kali transaksi per hari

Adapun promo ini dapat dimanfaatkan mai dari tanggal 14 - 26 April 2020. Promo berlaku untuk semua jenis Kartu Debit BNI berlogo Mastercard dan Semua Kartu Kredit BNI kec. Corporate & iB Hasanah Card.

Mekanisme:

Voucher cashback 22 persen maksimal Rp 150.000, minimum transaksi Rp 500.000 berlaku untuk 30 kartu kredit BNI/hari

Voucher cashback 22 persen maksimal Rp 150.000, minimum transaksi Rp 500.000 berlaku untuk 15 kartu debit BNI/hari

Voucher Cashback secara otomatis dikirimkan ke email Anda yang terdaftar di Ruparupa maksimal 24 jam setelah transaksi berhasil, dan jg bisa dicek di menu "akun saya" apabila login

Berlaku untuk semua jenis Kartu Debit BNI yang berlogo Mastercard

Berlaku untuk semua jenis Kartu Kredit BNI kecuali corporate & hasanah card

Bisa digabungkan dengan cicilan 0 persen sd 12 bulan dengan Kartu Kredit BNI

