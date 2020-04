Sebelum Positif Covid-19 Twindy Rarasati Sempat Galang Donasi Tangani Wabah Corona

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -Artis positif Covid 19 bertambah lagi. Kali ini presenter sekaligus artis peran Twindy Rarasati baru saja mengonfirmasi dirinya positif Covid-19.

Hal itu disampaikan pemain sitkom The East ini di akun Instagram-nya, Rabu (15/4/2020).

Twindy sebelumnya menjadi salah satu relawan yang menggalang donasi untuk membantu penanganan virus corona di Indonesia.

Adapun donasi ini juga sempat dibagikan langsung oleh Twindy seperti terlihat dalam unggahan sebelumnya. Tepatnya pada 23 Maret 2020 lalu, Twindy menyalurkan donasi yang berhasil terkumpul dari para donatur di situs urunan Kitabisa.com.

"Satu persatu kami salurkan ke beberapa RS. Usaha kami semua masih jauh dari kata selesai untuk menyalurkan amanat teman-teman dalam donasi tersebut," tulis Twindy dalam keterangan unggahannya seperti dikutip Kompas.com, Rabu (15/4/2020).

Tampak dalam foto yang ia pajang, Twindy memberikan bantuan itu secara simbolis.

"Kami masih mencari masker surgical, coverall gown, sarung tangan medis, sepatu boots, alcohol swab, vitamin dan APD lainnya dalam harga wajar yang sekiranya dapat membantu teman-teman sejawat kami untuk bekerja merawat yang sakit," tulisnya.

Twindy juga menyampaikan terima kasih atas donasi yang berhasil terkumpul dari banyak pihak.

"Terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah berdonasi, terima kasih teman-teman yang sudah #diRumahAja selama outbreak ini berlangsung, terima kasih teman-teman yang ikut mendoakan ?? may we all be blessed with happiness & health throughout this pandemic. Amin...," tulis Twindy.