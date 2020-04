Tak Terefek Covid-19, Ini Jadwal Rilis Guardians of the Galaxy Vol 3 & Suicide Squad 2

Editor : Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar gembira bagi para penggemar film Marvel Cinematic Universe (MCU)dan juga DC Extended Universe.

Dua film besutan sutradara James Gunn yakni Guardians of the Galaxy Vol 3 dan Suicide Squad 2 dijamin takkan diundur jadwal penayangannya karena Virus Corona atau Covid-19 yang melanda dunia.

Memang, akibat adanya pandemi Virus Corona, sejumlah film terpaksa diundur jadwal rilisnya.

Studio perfilman Hollywood satu persatu mengumumkan bahwa film mereka diundur jadwal tayangnya.

Mulai dari Disney dan Marvel bahkan membuat daftar perubahan tanggal rilis film mereka.

Namun hal tersebut wabah covid-19 ini tak berlaku pada dua film garapan James Gunn.

Melansir berita kompas.com, Rabu (15/4/2020) sutradara James Gunn memastikan bahwa perilisan dua filmnya, Guardians of the Galaxy Vol 3 dan The Suicide Squad tidak akan ditunda.

James Gunn menjawab pertanyaan seorang penggemarnya di Twitter yang merasa penasaran dengan perilisan kedua filmnya.

untuk Penggemar karakter dari DCEU The Suicide Squad dipastikan akan tetap tayang pada 6 Agustus 2021.

"Saat ini tidak ada alasan untuk memindahkan jadwal perilisan The Suicide Squad. Kami masih tetap sesuai jadwal," tulis James Gunn, Senin (13/4/2020).