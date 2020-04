Twindy Rarasati Umumkan Positif Virus Corona, Unggah Foto Pakai Masker Di Instagram

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Melalui akun instagramnya yang sudah terverifikasi @twindyrarasati, Rabu (15/4/2020), aktris Twindy Rarasati kabarkan dirinya positif virus corona.

Kabar tersebut disampaikannya langsung .

Twindy posting sebuah foto dirinya yang mengenakan masker.

Twindy nampak berada di sebuah rumah sakit.

"Saya positif Covid-19 (emoji senyum)," kata Twindy dalam keterangan fotonya.

Twindy yang juga sebagai dokter itu mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya yang telah memberikan dukungan.

"Terima kasih keluargaku tersayang dan orang-orang terdekatku untuk supportnya yang melimpah (emoji love),"

"Teruntuk sahabat dan teman-teman yang masih melanjutkan perjuangan menghadapi pandemi ini, I'm sorry that I have to take a rest in this one, sehat-sehat terus teman-teman semuaaa!," jelasnya.

Twindy juga menyampaikan pesan tentang pentingnya di rumah.

"Stay home everyone, this too shall pass. Jangan lupa physical distancing, cuci tangan, makan-makanan bergizi dan olahraga," ungkap Twindy.

Sebelumnya, sudah ada 2 artis Indonesia yang mengabarkan dirinya positif COVID-19, yakni Detri Warmanto dan Andrea Dian yang kini sudha smebuh dan kembali ke rumah.

Disclaimer: Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dengan pihak terkait.

Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul Breaking News: Aktris Twindy Rarasati Umumkan Dirinya Positif Corona.