BPJS Kesehatan Tegaskan Peserta Mandiri Harus Bayar Iuran Sesuai Aturan Lama, Kelas III Rp 42.000

EDITOR : Rahmadhani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski sudah dibatalkan Mahkamah Agung, namun hingga saat ini peserta mandiri BPJS Kesehatan masih harus membayar iuran sesuai aturan lama.

Peserta Mandiri BPJS Kesehatan masih harus membayar iuran BPJS sesuai dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Hal ini disebabkan belum adanya aturan baru yang memuat perubahan Iuran BPJS.

Dengan begitu, peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas III tetap membayar iuran sebesar Rp 42.000 per peserta per bulan, kelas II sebesar Rp 110.000 per peserta per bulan dan kelas I sebesar Rp 160.000 per peserta per bulan.

Meski belum ada aturan baru, BPJS Kesehatan pun menghimbau agar peserta mandiri tetap membayar iuran.

"Ya [tetap membayar sesuai Perpres 75/2019]. Supaya kartunya tetap aktif. Sistemnya akan disesuaikan jika sudah ada peraturan," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf kepada Kontan, Kamis (16/4).

BPJS Kesehatan pun memastikan akan mengembalikan kelebihan pembayaran iuran kepada peserta mandiri yang sudah melakukan membayar iuran.

Kelebihan pembayaran itu pun akan dianggap sebagai saldo untuk iuran di bulan berikutnya.

Iqbal juga mengatakan, BPJS Kesehatan siap menjalankan peraturan baru yang akan dikeluarkan pemerintah.