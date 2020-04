Gagahnya Lee Min Ho Pakai Kostum Raja di The King: Eternal Monarch, Kembali Setelah Hiatus 3 Tahun

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mulai besok, Jumat 17 April 2020 drama korea terbaru, The King: Eternal Monarch ditayangkan. Dalam drama ini, aktor Lee Min Ho tampil gagah dengan kostum raja.

Drama ini juga menandai kembalinya Lee Min Ho yang telah hiatus selama 3 tahun, ke panggung hiburan. Dalam drama ini dia beradu akting dengan aktris berbakat Kim Go Eun.

Lee Min Ho terakhir membintangi drama The Legend of The Blue Sea bersama Jun Ji Hyun. Sesudah itu aktor kelahiran tahun 1987 ini menjalani wajib militer.

Tuntas menjalankan tugas negara, Lee Min Ho memilih rehat sejenak dan menikmati kehidupannya di luar industri hiburan.

Kini, pemeran kaisar Lee Gon ini pun mengungkapkan perasaannya bisa berakting lagi lewat drama The King: Eternal Monarch.

"Pertama-tama aku sangat senang bisa bertemu fans aku lagi dan banyak orang melalui drama ini setelah waktu yang panjang. Aku juga sangat bersyukur kepada fans yang telah menunggu lama," kata Lee Min Ho dalam wawancara virtual bersama Kompas.com, Kamis (16/3/2020).

"Aku sedikit khawatir bagaimana drama ini akan diterima oleh pemirsa di seluruh dunia," aku Lee Min Ho.

Namun Lee Min Ho mengaku telah bekerja keras selama syuting dan berharap The King: Eternal Monarch bisa mencapai kesuksesannya.

"Kami sungguh bekerja keras, semua pemain, kru di lokasi syuting. Jadi, semoga kalian bisa menikmati drama ini saat rilis," ujar Lee Min Ho.