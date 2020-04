Gratis! Sederet Film di YouTube Ini Siap Temani WFH, Ada The Pink Panther dan So Undercover

Editor: Didik Triomarsidi



BANJARMASINPOST.CO.ID - Berbagai macam cara bisa dilakukan untuk mengusir rasa bosan daat menjalani program di rumaja aja. Salah satunya dengan menonton film di YouTube.

Kali ini, YouTube siap menemani waktu luang dengan beberapa judul film yang disediakan secara gratis.

Selain film-film dari Lionsgate seperti diberitakan sebelumnya, berikut beberapa judul film lainnya yang akan siap menemani waktu di rumah selama work from home (WFH) atau bekerja di rumah.

So Undercover

Sudah melihat semua seri dari Hannah Montana tapi tetap ingin melihat Miley Cyrus, coba lihat So Undercover (2012).

Menceritakan tentang detektif swasta muda diperankan Cyrus yang disewa oleh FBI untuk menyamar di sebuah asrama untuk menjaga seorang saksi penting dalam kasus kejahatan terorganisasi.

Diana: The Royal Truth

Kisah tentang Putri Diana selalu menarik perhatian, termasuk dalam film ini yang mengungkap sosok paling ikonik di abad ke-20 tersebut.

Kalau selesai menonton tapi masih ingin cerita lanjutannya, tenang, masih ada di YouTube juga The Diana Story: Part II: Broken Hearts.

Before We Go