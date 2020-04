Makna Foto Pose Candid Glenn Genggam Erat Mutia Ayu, Ibunda Gewa Tulis Ini

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Melakui akun Instagram-nya, @mutia_ayuu, Mutia mengunggah foto bersama Glenn.

Kepergian penyanyi Glenn Fredly menyisakan rindu yang mendalam bagi sang istri, Mutia Ayu.

Terlihat pada foto tersebut, Glenn genggam tangan Ayu begitu erat.

Keduanya berpose candid dengan tidak menghadap kamera.

Pada keterangan foto tersebut, Mutia menyebut Glenn sebagai cahaya penuntun dalam kehidupannya.

"You will always be my guiding light @glennfredly309 (Kau selalu menjadi cahaya penuntunku)," tulis Mutia seperti dikutip Kompas.com, Rabu (15/4/2020).

Sebelumnya, dua hari setelah kepergian sang suami, Mutia Ayu mengunggah kenanganya bersama Glenn saat berada di atas panggung, Jumat (10/4/2020).

Video yang berdurasi 27 detik itu memperlihatkan Glenn Fredly tampil di atas panggung bersama dengan Mutia Ayu.

Saat itu, Mutia Ayu sedang mengandung buah hatinya bersama Glenn.