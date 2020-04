Murah, Bodi iPhone SE 2020 Mirip iPhone 8 tapi Otaknya Setara iPhone 11

Editor: Didik Triomarsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya Apple resmi merilis iPhone SE tahun 2020 yang merupakan generasi kedua ponsel murah.

Smartphone ini juga merupakan penerus iPhone SE pertama yang diluncurkan pada 2016 lalu.

Jika iPhone SE versi lawas mengusung desain mirip iPhone 5, iPhone SE generasi teranyar ini memiliki desain yang identik dengan iPhone 8.

iPhone SE generasi kedua memiliki diagonal 4,7 inci dengan jenis panel Retina IPS LCD, berikut dukungan resolusi 1.334 x 740 piksel mirip dengan iPhone 8.

Bagian atas dan bawah layar tadi juga dihiasi dengan bezel yang cukup tebal, serta dilengkapi dengan kamera selfie 7 MP (f/2.2) dan modul pemindai sidik jari ala Apple alias Touch ID.

Bagian punggungnya juga sama persis, dengan satu kamera utama 12 MP (f/1.8, wide).

Apple iPhone SE generasi kedua keluaran 2020 (Apple)

Meski demikian, performa iPhone SE generasi kedua jauh lebih mumpuni dibanding iPhone 8, bahkan setara dengan trio iPhone 11.

Pasalnya, ponsel "murah" ini dipersenjatai dengan SoC Apple A13 Bionic, chip yang serupa dengan milik jajaran iPhone 11. SoC ini juga dipadu dengan kapasitas media penyimpanan hingga 256 GB.

Fitur lainnya mencakup sertifikat ketahanan debu dan air IP67, sistem operasi iOS 13, WiFi 6, serta fitur Qi Wireless Charging yang juga membekali iPhone 8 dan iPhone 11, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari AppleInsider, Kamis (16/4/2020).

Untuk harga, iPhone SE generasi teranyar ini dibanderol lebih murah mulai 399 dollar AS (Rp 6,2 juta), lelbih murah dibanding harga iPhone 8 yang dihargai 449 dollar AS (Rp 7 juta), dan iPhone 11 yang dijual mulai dari 699 dollar AS (Rp 11 juta).

iPhone SE pun menggantikan seri iPhone 8 sebagai jajaran ponsel "murah" dari Apple. Ada tiga varian memori internal yang ditawarkan, yakni 64 GB, 128 GB, dan 256 GB.

Ilustrasi iPhone SE generasi kedua keluaran 2020(Apple)

