Tangis Nia Ramadhani di Hari Ultah ke-30, Ardi Bakrie Ternyata Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Nia Ramadhani tak kuasa menahan air mata di hari ulang tahunnya yang ke-30 dalam suasana wabah Virus Corona atau Covid-19, Kamis (16/4/2020).

Ini terungkap dari unggahan di Insta Stories suami Nia Ramadhani, Ardi Bakrie yakni @ardibakrie.

Dalam momen itu, Ardi Bakrie merekam sahabat Jessica Iskandar itu yang sedang berada di kamar dengan pencahayaan cukup redup.

Dalam video singkat itu, Nia menangis sembari menyembunyikan wajahnya di balik badan sang suami.

Sembari menggoda sang istri, Ardi menyebut jika Nia Ramadhani menangis lantaran menyadari bahwa banyak orang yang menyanyanginya.

"Kok ulang tahun nangis? Gara-gara banyak yang sayang ternyata. Baru sadar kalau banyak yang sayang? Terima kasih ya teman-temannya," ujar Ardi Bakrie seperti dikutip Grid.ID.

Ardi pun kembali mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Nia Ramadhani melalui tulisan.

"Thank you to all of her friends. Si @ramadhaniabakrie sampai nangis ternyata banyak yang sayang," tulis Ardi Bakrie.

Nia Ramadhani menangis di hari ulang tahunnya lantaran merasakan kasih sayang yang diberikan oleh keluarga serta para sahabatnya. (Instagram @ardibakrie)

Seperti diketahui, Nia Ramadhani memperingati hari ulang tahunnya yang ke-30.

Berbeda dari ulang tahun sebelumnya, kali ini para sahabat memberikan kejutan secara virtual kepada ibu 3 anak ini.