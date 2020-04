The King: Eternal Monarch Tayang Besok, Ini Jadwal Drama Korea Terbaru Lee Min Ho

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea terbaruThe King: Eternal Monarch ditayangkan mulai Jumat besok, 17 April 2020. Fans Korean Drama (KDrama) pun sudah tidak sabar menyaksikan come back-nya aktor ternama, Lee Min Ho.

Drama ini akan ditayangkan di SBS, dan selanjutnya tayang di Netflix mulai Sabtu (18/4/2020).

Pengumuman tayang perdana drama The King Eternal Monarch ini pun menjadi trending di twitter. Banyak komentar penggemar yang merespons positif drama fantasi ini.

Berikut ini jadwal dan trailer The King: Eternal Monarch, Drama Korea Comeback Lee Min Ho, tayang mulai besok, Jumat 17 April 2020 di SBS.

Mulai Jumat 17 April 2020, drama Korea yang merupakan comeback Lee Min Ho, The King: Eternal Monarch akan tayang di SBS dan selanjutnya di Netflix mulai Sabtu 18 April 2020.

Drama Korea atau drakor The King: Eternal Monarch ini akan menyajikan cerita yang tak biasa karena berlatar belakang dunia paralel.

Dilansir dari kompas.com, naskah drama Korea The King Eternal Monarch ini ditulis oleh Kim Eun Sook yang dikenal dengan karya-karya populernya, seperti Descendant of The Sun dan Goblin.

Drakor The King: Eternal Monarch adalah drama fantasi romantis yang menceritakan hubungan dua orang yang berasal dari dunia paralel yang berbeda.

Satu dunia menggambarkan kehidupan modern Korea dengan demokrasi yang sekarang ini, sementara satu dunia lain adalah ketika Korea masih dipimpin oleh satu kerajaan.

Dua tokoh dalam drama Korea tersebut adalah Raja Yi Gon yang dimainkan Lee Min Ho.