Techno

Update Daftar Harga Vivo Terbaru di Bulan April 2020, Simak Spesifikasi Vivo Y50

Terbaru, Vivo meluncurkan produk anyar yakni Vivo Y50 yang dilengkapi spesifikasi menonjol chipset Snapdragon 655

zoom-inlihat foto
harga-vivo-y50.jpg
GSM Arena
Vivo Y50

EDITOR : Rahmadhani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut kami sajikan daftar harga HP Vivo terbaru yang diupdate pada Kamis, 16 April 2020 ini.

Ada banyak seri smartphone Vivo yang dijual di pasaran Indonesia.

Di antaranya Vivo V19, Vivo Y19, Vivo V11, Vivo V15, Vivo Y83, Vivo Z1, Vivo S1 Pro dan lainnya.

Terbaru, Vivo meluncurkan produk anyar yakni Vivo Y50 yang telah dirilis di Kamboja.

Dikutip dari GSMArena, Vivo Y50 dibanderol dengan harga 250 USD atau setara Rp 3,9 juta.

Daftar Harga dan Spesifikasi HP iPhone SE Terbaru April 2020, Ada iPhone XR dan iPhone 11 Pro

Daftar Lengkap Harga HP Xiaomi Terbaru April 2020 Hari Ini, Simak Spesifikasi Redmi 8A Pro

Ponsel Vivo Y50 hadir dilengkapi spesifikasi menonjol chipset Snapdragon 655 dan baterai sebesar 500 mAh. (spesifikasi lengkap di akhir artikel)

Namun belum diketahui pasti kapan Vivo Y50 akan dipasarkan di Indonesia. Kita tunggu saja!

Nah, sebelum memutuskan untuk membeli HP Vivo, simak di bawah ini daftar harga HP Vivo.

Daftar harga HP Vivo April 2020, dirangkum dari Vivo.com:

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Daftar Harga HP
Harga HP Vivo
Vivo
Vivo Y50
Sepsifikasi Vivo Y50
Berita Terkait :#Techno
Editor: Rahmadhani
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
Video Pilihan
Pria di Kepri Jual Pacarnya dengan Tarif hingga Rp1,5 Juta Sekali Kencan, Aksinya Sudah Sejak 2013
Pria di Kepri Jual Pacarnya dengan Tarif hingga Rp1,5 Juta Sekali Kencan, Aksinya Sudah Sejak 2013
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan