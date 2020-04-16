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Update Daftar Harga Vivo Terbaru di Bulan April 2020, Simak Spesifikasi Vivo Y50
Terbaru, Vivo meluncurkan produk anyar yakni Vivo Y50 yang dilengkapi spesifikasi menonjol chipset Snapdragon 655
EDITOR : Rahmadhani
BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut kami sajikan daftar harga HP Vivo terbaru yang diupdate pada Kamis, 16 April 2020 ini.
Ada banyak seri smartphone Vivo yang dijual di pasaran Indonesia.
Di antaranya Vivo V19, Vivo Y19, Vivo V11, Vivo V15, Vivo Y83, Vivo Z1, Vivo S1 Pro dan lainnya.
Terbaru, Vivo meluncurkan produk anyar yakni Vivo Y50 yang telah dirilis di Kamboja.
Dikutip dari GSMArena, Vivo Y50 dibanderol dengan harga 250 USD atau setara Rp 3,9 juta.
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Ponsel Vivo Y50 hadir dilengkapi spesifikasi menonjol chipset Snapdragon 655 dan baterai sebesar 500 mAh. (spesifikasi lengkap di akhir artikel)
Namun belum diketahui pasti kapan Vivo Y50 akan dipasarkan di Indonesia. Kita tunggu saja!
Nah, sebelum memutuskan untuk membeli HP Vivo, simak di bawah ini daftar harga HP Vivo.
Daftar harga HP Vivo April 2020, dirangkum dari Vivo.com:
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