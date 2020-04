Drama Lee Minho, The King: Eternal Monarch Tayang Perdana, Ini Daftar Situs Streaming Drakor Gratis

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar gembira bagi pecinta drama korea. Satu lagi judul drakor yang tayang Jum'at (17/4/2020) yakni The King : Eternal Monarch yang dibintangi Lee Minho dan Kim Go Eun. Saatnya berburu situs streaming atau link download drama Korea subtitle Indonesia.

Drama The King: Eternal Monarch diketahui akan mulai tayang di stasiun TV SBS yang kemudian tayang di Netflix mulai Sabtu 18 April 2020.

Drama ini akan jadi comeback Lee Min Ho setelah hiatus selama 3 tahun.

Sebelumnya, Lee Min Ho sempat berperan di drama The Legend of the Blue Sea dengan Jun Ji Hyun.

Sementara itu, Kim Go Eun sebelumnya beradu akting dengan Gong Yoo di drama Goblin.

Drama ini jadi drama yang ditunggu-tunggu para pecinta drama Korea.

Selain menonton di Netflix yang notabennya merupakan aplikasi menonton berbayar, kamu juga bisa menyaksikan drakor Lee Minho ini secara gratis.

Nah, bagi yang ingin tetap nonton atau streaming namun memilih situs yang legal, berikut referensi situs download atau straming film dan drama Korea gratis seperti dilansir dari TribunJatim.com, Jum'at (17/4/2020).

Di situs rekomendasi ini, koleksi film sangat lengkap dan update, mulai dari Indonesia, Hollywood, India, sampai Thailand.

Hampir semua genre dan pengkategoriannya ada, sehingga memudahkan pencarian film yang ingin ditonton.