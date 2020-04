Toko Furnishing Layani Pembelian Secara Online, Belanja Segini Gratis Ongkir

Editor : Hari Widodo



BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ritel modern telah berlomba-lomba memberlakukan belanja secara daring bagi masyarakat, untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi Covid-19.

Selain ritel modern, toko-toko furnishing juga berlakukan program layanan belanja online dengan pengantaran menggunakan kurir, di antaranya ada Informa Banjarmasin.

Deputy Store Manager Informa Banjarmasin, Arif Paryiukari menjelaskan, pihaknya menjalankan program belanja secara daring dengan cara yang variatif sehingga memudahkan konsumen memilih langsung produk yang dibeli.

"Kami ada empat program belanja bagi customer, pertama ada Informa online yang sudah dijalankan sejak 2019 lalu. Kemudian ada program virtual shopping journey, customer bisa belanja secara live melalui sambungan video call. Program ini berlaku mulai 5 April 2020 lalu," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Selain itu, bisa pula konsumen belanja via WhatsApp untuk memesan produk dari Informa belaku juga mulai 5 April. Serta per 10 April lalu, Informa official store resmi hadir di marketplace Tokopedia.

Dalam pengantaran barang dikenakan ongkos kirim (ongkir) yang disesuaikan jarak dan jenis barang yang dibeli. Untuk produk non furnitur digratiskan ongkir dengan pembelian minimal Rp 500.000.

"Produk furnitur, jarak pengantaran 10-15 km dengan jumlah transaksi minimal Rp 2 juta akan digratiskan ongkir bagi member, sedangkan non member dikenakan biaya Rp 200.000," urainya.

Sedangkan jarak 15-25 km disertai jumlah transaksi minimal Rp 3 juta customer juga berhak mendapatkan gratis ongkir.

Selama pandemi Covid-19 ini diakuinya kunjungan pengunjung di store memang terjadi penurunan sekitar 20 persen.