Drama Korea The world of Married Trending Twitter, Ini Bocoran Episode 7

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea The World of Married Couple, trending di Twitter pada Sabtu (18/4/2020) seiring tayangnya episode 7.

Suksesnya drama perselingkuhan drakor The World of The Married membuat drakor tersebut lagi-lagi menempatkannya di posisi trending di Twitter.

Sejumlah warganet pengguna Twitter mencuitkan pendapat hingga kekesalan mereka pada drama yang dibintangi Han So Hee, Kim Hee Ae dan Park Hae Jun itu.

Drama Korea yang mengisahkan tentang warna-warni kehidupan berumah tangga itu bahkan mengalahkan rating Itaewon Class. Pemirsa dibuat gemas dengan peran apik para pemainnya.

Drama yang mengisi slot tayangan malam Sabtu dan malam Minggu di saluran JTBC itu telah mencapai episode ke-7 pada Jumat (17/4/2020) tadi malam.

"Aku bingung harus bilang apa sama drama ini. Menikah itu tidak MUDAH memang tapi bercerai itu juga jauh lebih SULIT apalagi kalau ada anak.

#TheWorldoftheMarried," cuit akun josiannisa.

"Gapapa Sun Woo kamu hebat. Mandiri dengan keringat sendiri! Daripada Taek sama pelakornya yg pasti hidup mevvah karena orangtua (doang). Loudly crying face #TheWorldoftheMarried," tambah akun jayimahs.

"Setelah Tae Oh sekarang anaknya juga ikut2an bikin gw emosi.

Gw tau dia masih remaja, ini saat2 yg sulit pasti buat dia apalagi dengan emosi yg masih labil..

Tapi tapi tuh arghhhhh

#TheWorldoftheMarried," ujar pemilik akun chris_bang03.