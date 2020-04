Jawaban Maia Estianty Soal Momongan dan Alasan Soal Foto Pacaran Bersama Irwan Musry

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Unggahan di akun Instagram Maia Estianty kerap menunjukkan keharmonisan bersama Irwan Musry.

Produser musik Maia Estianty bahagia menjalani pernikahannya bersama Irwan Musry.

Sering melihat kemesraan dan keharmonisan rumah tangga Maia dan Irwan di media sosial, rupanya ada seorang warganet penasaran.

Warganet bertanya apakah Maia ingin memiliki momongan dengan Irwan Musry. "Ayo mbak Maia punya si kecil lagi kapan," tulis pengguna @amidah.amidah129.

Maia mengaku ingin menikmati masa-masa tua bersama suaminya. "Hehehe sudah sama-sama tua, nikmatin masa tua aja bareng," balas Maia.

Ternyata, Maia sengaja untuk tidak mengunggah foto kebersamaan dengan suaminya pada masa pacaran.

"Mengenang masa pacaran dengan mantan pacar Irwan Musry (my best husband in the world)," tulis Maia dalam akun Instagram-nya dikutip Kompas.com, Sabtu (18/4/2020).

"MaasyaaAllah 4 tahun lalu. Dulu, masa pacaran, foto-foto enggak pernah di upload, biar pas nikah adalah kejutan," tulisnya.

Maia Estianty dan Irwan Musry resmi menikah pada 29 Oktober 2018.

Pernikahannya digelar secara sederhana di Masjid Camii, Tokyo, Jepang.

Sebelum menikah dengan Irwan, Maia pernah menikah dengan artis musik Ahmad Dhani.

Setelah bertahun-tahun membangun rumah tangga, Maia dan Dhani akhirnya berpisah.

Dari pernikahan bersama Dhani, Maia dikaruniai tiga orang anak lelaki. Mereka adalah Ahmad Al Ghazali, Ahmad El Jallaludin Rumi, dan Abdul Qodir Jaelani. (*)

