Laskar Pelangi Satukan Trio Kwek Kwek Kembali, Begini Penampilan Para Personelnya Kini

BANJARMASINPOST.CO.ID -Momen reuni Trio Kwek Kwek disambut antusias para fans. Trio penyanyi yang terkenal di era tahun 90-an saat masih cilik itu disatukan kembali melalui lagu Laskar Pelangi. Lagu ini untuk menyemangati masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Generasi yang lahir dan besar di era tahun 90-an tentu tidak asing dengan nama Trio Kwek Kwek. Baru-baru ini trio yang beranggotakan Leony, Dea Ananda dan Alfandy itu reunian.

Dari ketiganya, suara Alfandy paling mengejutkan. Sebab, dia adalah personil yang paling lama tidak muncul di panggung hiburan karena menempuh pendidikan sebagai dokter di Amerika.

Momen reunian Trio Kwek Kwek ini terjadi secara online melalui akun instagram Leony yang diposting Jumat (17/4/2020). Aksi ini juga diposting di instagram Dea dan Alfandy.

Meskipun ketiganya berada di tempat berbeda, namun mereka kompak dan penuh harmoni saat menyanyikan lagu Laskar Pelangi.

Beginilah tulisan Leony, menyertai postingannya itu.

You asked for it. We listened!

Setelah belasan tahun, akhirnya kita nyanyi bareng lagi @dea_ananda @alfandynp

lagu Laskar Pelangi dari @nidjiofficial

Semoga bisa menyemangati semua yang dengerin ya di kondisi pandemi sekarang ini