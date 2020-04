Megan Fox Beraksi di Film Teenage Mutant Ninja Turtle, Tayang di Trans TV Malam Ini

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID – Simak sinopsis film Teenage Mutant Ninja Turtle tayang perdana di Trans TV malam ini, Sabtu (18/4/2020) pukul 19.00 WIB yang dibintangi oleh Megan Fox dan Stephen Amell.

Teenage Mutant Ninja Turtles adalah film superhero Amerika tahun 2014 berdasarkan tim superhero fiksi Teenage Mutant Ninja Turtles.

Film ini diumumkan sesaat sebelum co-creator Teenage Mutant Ninja Turtles Peter Laird menjual hak karakter tersebut kepada Nickelodeon pada Oktober 2009.

TMNT dirilis pada 8 Agustus 2014 oleh Paramount Pictures

Film yang diterima umumnya dicampur dengan ulasan negatif dari kritik untuk plot, efek CGI, dan kurangnya pengembangan karakter.

Namun, di luar hal tersebut, Teenage Mutant Ninja Turtle tetap meraih kesuksesan box office, menghasilkan 493 juta dolar dengan anggaran hanya 125-150 juta dolar dan menjadi film terlaris dari seri dan terlaris tertinggi dari Nickelodeon.

Sekuelnya, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, dirilis pada Juni 2016

Situs perankingan film dunia imdb memberikan nilai 6 dari total 10 angka.

