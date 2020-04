SEKARANG! Live Streaming BTS Bang Bang Con di YouTube Bangtan TV

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesuai janji, Boygroup BTS menggelar konser onlinenya, hari ini Sabtu (18/4/2020) via Live Video Streaming di YouTube BANGTANTV. Konser online hari ini berlangsung pukul 10.00 WIB hingga Minggu (19/4/2020).

Tak main-main, Live Streaming Konser BTS ini akan ditayangkan selama 24 jam. Konser ini demi mengurangi kerinduan para fans pada Bangtan Boys (BTS).

Big Hit Entertainment menayangkan konser-konser mereka di kanal YouTube BANGTANTV, dan aplikasi Weverse.

Konser online dimulai pada Sabtu (18/4/2020) mulai pukul 10.00 WIB hingga Minggu (19/4/2020) keesokan harinya.

Berikut ini konser-konser yang akan ditayangkan di kanal YouTube BTS, BANGTAN TV, tersebut:

- 2015 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage]

- 2016 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue]

- BTS 2014 LIVE TRILOGY: EPISODE II The Red Bullet (2014 Memories)

- BTS 3rd MUSTER [ARMY.ZIP+]

- 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN SEOUL

- 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL (2017 Memories)