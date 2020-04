Tayang Perdana The King: Eternal Monarch Cetak Rekor Tontonan Rating Tinggi di SBS

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drakor The King: Eternal Monarch telah memulai awal yang kuat. Pada tayangan perdana drama korea terbaru itu, Jumat (17/4/2020), mendapatkan rating tinggi dari penonton.

Dilansir Soompi.com Sabtu (18/4/2020), drama yang dibintangi oleh Lee Min Ho dan Kim Go Eun itu mendapat respons positif. Tercatat menurut Nielsen Korea, rata-rata penonton nasional 10,1 dan 11,4 persen. Angka ini mencetak rekor SBS dengan peringkat pemutaran perdana drama Jumat-Sabtu tertinggi di jaringan sejauh ini.

Adapun drakor peringkat untuk tayang perdana Jumat-Sabtu terbaik di SBS lainnya adalah The Fiery Priest (10,4 persen), Vagabond (10,4 persen), dan Hyena (10,3 persen).

Sementara itu drakor The World of the Married milik JTBC, yang mencatatkan peningkatan peringkat di setiap episode sejak tayang perdana, justru mengalami penurunan 0,3 poin pada hari Jumat lalu. Namun drama ini masih mencatat 18,5 persen pemirsa. Sedangkan Eksentrik! Chef Moon di saluran A mencatat peringkat 0,8 persen.

The King: Eternal Monarch adalah romansa fantasi yang menceritakan kisah dua alam semesta paralel, satu di mana Korea adalah monarki konstitusional dan satu mirip dengan Korea saat ini.

Di drama ini, Lee Min Ho yang baru come back setelah hiatus 3 tahun, berperan sebagai Kaisar Lee Gon, sedangkan Kim Go Eun adalah detektif Jung Tae Eul.

Seperti diketahui, The King: Eternal Monarch yang dibintangi aktor tampan Lee Min Ho dan aktris cantik Kim Go Eun mulai ditayangkan 17 April 2020. Banyak fakta menarik di balik drama ini, salah satunya soal Lee Min Ho sampai harus kursus berkuda dan mendayung.

Drakor The King Eternal Monarch ini merupakan drama come back-nya Lee Min Ho setelah kembali dari wajib militer (wamil). Dia telah hiatus dalam dunia hiburan Korea selama 3 tahun.

Dalam drama korea terbaru ini, Lee Min Ho berperan sebagai Lee Gon, kaisar generasi ketiga dari Kerajaan fiksi bernama Corea. Dia digambarkan sebagai seorang kaisar yang sempurna, yang unggul dalam bidang sastra dan seni.